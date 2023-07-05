День трудоголика отмечается 5 июля

08:51, 05 июля 2023, ПАИ

Люди, с головой поглощенные работой и готовые жертвовать многим ради своей профессии, отмечают свой праздник 5 июля. Это День трудоголика. Он ведет свою историю из США, сообщает calend.ru.

Под трудоголизмом понимают стремление человека чрезмерно трудиться, выходящее за рамки естественного трудолюбия. Данный термин применяют (по аналогии с алкоголизмом, только от слова «работа») к людям, которые имеют болезненную психологическую «трудозависимость», которые воспринимают работу как единственное средство самореализации. Поэтому людей, проявляющих это качество, называют трудоголиками. А трудоголик – это уже диагноз. Сам термин «трудоголизм» (англ. workaholic) появился в обиходе после публикации книги американского психолога Уэйна Эдварда Оутса «Исповедь трудоголика» в 1971 году.

Существует заблуждение, что трудоголик – исполнительный, безотказный, ответственный работник – это находка для начальника. Но важно помнить, что трудоголизм – это форма зависимости, а переработка, бессонные ночи и отказ от отдыха и выходных приводят к неврозам, невниманию, расстройству нервной системы и болезням. А работа перестает приносить пользу и удовлетворение.

Важно помнить, что баланс между работой и отдыхом необходим для физического и психического здоровья человека. Поэтому День трудоголика и был создан, чтобы повысить осведомленность общества о негативных последствиях трудоголизма, а самих трудоголиков побудить изменить образ жизни. Мотивом дня стали слова – человек работает, чтобы жить, а не наоборот.