Из-за ревности пскович до смерти избил сожительницу

11:03, 05 июля 2023, ПАИ

Из-за ревности пскович до смерти избил сожительницу, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

1 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из нежилых помещений в переулке Олега Зобова в Пскове тела 38-летней местной жительницы. Женщина скончалась в результате полученных травм.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, к преступлению причастен 31-летний сожитель потерпевшей, который в ночь на 1 июля приревновал возлюбленную к знакомому и избил её. В результате полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте преступления.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.