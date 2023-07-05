В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов
Подозреваемого в краже продуктов задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
В Великих Луках экипаж группы задержания получил информацию, что в магазине на улице Зверева сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали 46-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания. Их общая стоимость составила 2 750 рублей.
Для дальнейшего разбирательства великолучанина передали сотрудникам полиции.
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