В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов

11:57, 05 июля 2023, ПАИ

Подозреваемого в краже продуктов задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В Великих Луках экипаж группы задержания получил информацию, что в магазине на улице Зверева сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали 46-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания. Их общая стоимость составила 2 750 рублей.

Для дальнейшего разбирательства великолучанина передали сотрудникам полиции.