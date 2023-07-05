Трёх пьяных водителей задержали псковские полицейские за сутки

13:36, 05 июля 2023, ПАИ

Трёх водителей за повторное вождение в нетрезвом виде задержали сотрудники полиции в Пскове, Пыталово и Островском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, утром 4 июля в Пыталово на улице Красноармейской полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2107, за рулём которого находился нетрезвый 29-летний житель Пыталовского района.

В Островском районе в этот же день, 4 июля, по дороге Старый Изборск – Палкино – Остров на автомобиле ВАЗ-2105 ехал 22-летний житель Палкинского района. Выяснилось, что и он также был в нетрезвом виде.

А вечером 4 июля на улице Коммунальной в Пскове полицейские остановили для проверки легковушку ВАЗ-21093, за рулём которой находился нетрезвый 49-летний горожанин.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В ведомстве напоминают, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.