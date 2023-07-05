Случаи полной гибели лесов из-за пожаров зафиксировали в Псковской области

12:29, 05 июля 2023, ПАИ

Случаи полной гибели лесных культур и молодняков вследствие лесных пожаров зафиксировали в Псковской области в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии региона.

«Площадь поврежденных участков составила 3,88 гектара. На их восстановление уйдёт не менее пяти лет, а стоимость таких работ составит несколько сотен тысяч рублей», – отметили в комитете.

Псковичей призывают соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов и помнить, к чему может привести неосторожность или халатность.

«Лесные пожары – основной враг лесов. На организацию пожарной безопасности в лесах, обнаружение и тушение лесных пожаров работниками лесного хозяйства тратятся огромные ресурсы», – обратили внимание в комитете.

Напомним, особый противопожарный режим отменили в Псковской области с 2 июля.