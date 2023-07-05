Жителя Острова приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов

13:23, 05 июля 2023, ПАИ

Дело о неуплате алиментов рассмотрели в Островском городском суде 4 июля. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Исходя из материалов дела, по решению суда мужчина должен был ежемесячно выплачивать четверть от своего заработка на содержание несовершеннолетней дочери. В декабре прошлого года его привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов и подвергнули административному наказанию в виде обязательных работ на срок 20 часов.

«Мужчина, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию по части 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, умышленно, достоверно зная об обязанности выплачивать алименты, будучи трудоспособным, выплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка не производил. Задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка составила 21 523,61 рубля», – отметили в пресс-службе.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка) и назначил ему наказание в виде шести месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.