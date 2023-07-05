Владимир Путин: Показатели экономики России лучше ожидаемых

14:15, 05 июля 2023, ПАИ

Экономические показатели России лучше ожидаемых. Это даёт основание полагать, что все поставленные задачи будут решены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет РИА Новости.

Также Михаил Мишустин сообщил, что, несмотря на санкции, экономика страны продолжает восстанавливаться. Помимо этого, он указал на то, что рост ВВП за первые пять месяцев текущего года составил 0,6 %.

Михаил Мишустин также отметил, что инфляция на начало июля составила 3,4 %, а уровень безработицы – 3,1-3,2 %. Премьер-министр обратил внимание, что реализация национальных проектов уже достигла 98,95 %, и выразил уверенность в выполнении всех социальных обязательств.

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так, как мы их ставили, как минимум будут решены», – сказал Владимир Путин.