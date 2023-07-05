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Политика

Приложение «Мобильная УИК» апробируют в 11 муниципалитетах Псковской области

Центризбирком России запускает пилотную версию приложения «Мобильная УИК» для членов комиссий. В Псковской области приложение апробируют в 11 муниципальных образованиях, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального избиркома.

Фото из Telegram-канала Избирательной комиссии Псковской области

Приложение «Мобильная УИК» – единый электронный программный модуль для работы по персональному информированию избирателей – члены комиссий смогут пользоваться им во время подомового обхода.

«Приложение позволит не только более качественно информировать избирателей, но и более рационально планировать работу участковых избирательных комиссий в дни голосования с учётом предварительных запросов избирателей», – прокомментировала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Тестовая версия приложения «Мобильная УИК» будет работать на довыборах в Госдуму, выборах глав регионов, депутатов региональных парламентов и органов местного самоуправления. Её смогут протестировать более 55 тысяч членов участковых комиссий из 75 регионов.

В Псковской области приложение апробируют в 11 муниципальных образованиях: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Псковский, Пыталовский, Струго-Красненский районы, Псков и Великие Луки.

В случае успешного прохождения тестирования приложение будет полноценно применяться в ходе будущих избирательных кампаний во всех регионах России.

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