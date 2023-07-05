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Политика

Налоговые льготы и организацию перевозок в такси обсудили псковские депутаты

Фото здесь и далее пресс-служба регионального парламента

Профильные вопросы 23-й сессии проработал и согласовал комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов. Заседание прошло под председательством Андрея Козлова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Предложенные изменения в закон «О дорожном фонде Псковской области» позволят региону воспользоваться правом, которое федеральный законодатель дал субъектам РФ, и дополнить источники формирования дорожного фонда за счёт бюджетных кредитов.

Врио председателя правительственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов уточнил, что Псковской области предоставляется кредит со ставкой 0,1% годовых в сумме 820 млн 480 тысяч рублей для опережающего финансирования расходных обязательств по ремонту автодорог регионального значения. Специалист перечислил конкретные объекты, в частности участки дорог Ямок – Кроксово – Первомайск в Гдовском районе, Лудони – Павы – Боровичи и Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса в Струго-Красненском районе, Ольша – Велиж – Усвяты – Невель и Великие Луки – Новосокольники. Общая протяжённость отремонтированных участков составит 30 км. Также запланирован капитальный ремонт моста через реку Черёху на дороге Быстроникольское – Черская в Псковском районе. Депутаты согласовали законопроект.

В ходе обсуждения инициативы о трёхлетнем освобождении от транспортного налога женщин до 25 лет, родивших первого ребёнка, у депутатов возник вопрос, почему было выбрано именно такое возрастное ограничение. Первый заместитель председателя комитета по социальной защите Татьяна Селивёрстова пояснила, что самая тревожная тенденция по снижению рождаемости наблюдается среди женщин от 20 до 24 лет. По мнению специалиста, освобождение молодых матерей от транспортного налога в совокупности с новым комплексом мер по повышению рождаемости в регионе могут дать положительные результаты, как в случае с поддержкой многодетных семей – на фоне общего снижения рождаемости в этой категории в прошлом году наблюдался рост.

Члены комитета поддержали законопроект, высказав единодушное мнение, что в будущем было бы правильно распространить льготу по транспортному налогу на семейный автомобиль, даже если транспортное средство зарегистрировано не на мать, а на отца ребёнка.

Следующий проект закона «Об отдельных вопросах в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Псковской области» разработан для реализации новых федеральных требований, регулирующих эту сферу и вступающих в действие с 1 сентября 2023 года. Региональный нормативный правовой акт разграничивает полномочия областного Собрания депутатов, регионального правительства и комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в сфере организации перевозок такси. Члены комитета рекомендовали принять проект закона в двух чтениях.

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