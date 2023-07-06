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Общество

Участок улицы Труда закроют сегодня в Пскове

Участок улицы Труда закроют сегодня в Пскове, сообщается в Telegram-канале администрации города. 

Фото: администрация города

С 6 по 8 июля будет закрыт участок от улицы Звездной до кольцевого перекрестка со стороны ГИБДД. С 10 по 15 июля — участок от Текстильной до Звездной. 

«При благоприятной погоде работы могут быть завершены раньше указанного срока», — подчеркнули в администрации.

Для объезда псковичам предлагают улицы Текстильную, Новоселов, Звездную, Инженерную, Юности и Сиреневый бульвар.
 

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