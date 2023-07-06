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Общество

Движение транспорта ограничат на трёх участках дорог в Пскове

Три участка дорог закроют для движения транспорта в Пскове 6 июля. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Фото: ПАИ

Так, в связи с проведением дорожных работ для проезда ограничат участок дороги на улице Николая Васильева у дома № 15. Автобусы будут ходить по улице Новгородской. Также для движения будут закрыты улица Бастионная от улицы Гагарина к Заводской (вдоль улицы Гагарина у дома 15) и улица Труда от улицы Звездной до кольца на улице Инженерной со стороны ГИБДД.

Помимо этого, ограничат движение автотранспорта по полосам улиц Коммунальной (от улицы Западной до Балтийской), Кузнецкой (от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого), Лепешинского, а также по полосам на площади Декабриста Пущина.

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