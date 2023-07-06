Итоги сдачи ЕГЭ и организацию турслёта учащихся Союзного государства обсуждают в медиацентре ПАИ

14:42, 06 июля 2023, ПАИ

Итоги сдачи ЕГЭ выпускниками Псковской области и организацию туристского слета учащихся Союзного государства обсуждают на пресс-конференции, которая проходит сегодня, 6 июля, в медиацентре ПАИ.

На пресс-конференции врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и директор центра допобразования «Лидер» Галина Бубнова расскажут, какими успехами закончилась кампания 2023 года, сколько новых стобалльников получила Псковская область, по каким предметам результаты оказались самыми неожиданными, а какие – самыми трудными, где балл оказался невысоким. А также где и когда стартует туристский слёт учащихся Союзного государства, из каких регионов ожидаются его участники.