Новые требования к акту приёмки работ по капремонту прописали в областном законе

14:24, 06 июля 2023, ПАИ

Новые требования Жилищного кодекса РФ, касающиеся организации проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, прописали в областном законодательстве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Закон, который депутаты Псковского областного Собрания приняли на июльской сессии, расширяет полномочия правительственного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Исполнительный орган на основании методических рекомендаций Минстроя России будет определять перечень услуг и работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполнение которых финансируется за счёт средств регионального фонда капитального ремонта.

Кроме того, в соответствии с новыми полномочиями комитет по строительству и ЖКХ будет устанавливать порядок и сроки подписания акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту, а также порядок взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с приёмочной комиссией.

Напомним, с 1 марта 2023 года федеральным законодательством установлены новые требования к акту приёмки оказанных услуг и/или выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Такой документ должен быть подписан в том числе органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений (в том случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников).