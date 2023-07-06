Право участников СВО на бесплатную юрпомощь закрепили в областном законе

16:14, 06 июля 2023, ПАИ

Депутаты регионального парламента приняли закон, расширяющий категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Согласно федеральным нормам правовая поддержка может быть оказана участникам специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Обратиться при необходимости за безвозмездной юридической помощью смогут как военнослужащие, так и граждане, призванные на военную службу по мобилизации или заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Помощь в решении правовых вопросов также будет оказана участникам боевых действий в составе вооружённых формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года. Мера социальной поддержки в виде бесплатной юридической помощи распространяется и на членов семей участников СВО.