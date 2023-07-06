Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью предложила открыть в Пскове Мария Львова-Белова

15:52, 06 июля 2023, ПАИ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым выразила готовность помочь региону в открытии центра дневного пребывания в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения, чтобы родители могли на несколько часов оставить здесь ребенка с инвалидностью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников положительно оценил инициативу омбудсмена.

За два дня пребывания в Псковской области омбудсмен вместе с командой успела посетить 13 учреждений для детей-сирот и детей с инвалидностью, а также органы системы профилактики.

«Отмечу заинтересованность сотрудников при работе с детьми, отсутствие формального подхода», — сказала Мария Львова-Белова. Она также особо отметила работу правительства Псковской области в части развития добровольчества и патриотического воспитания молодежи.

Также она представила губернатору четыре стратегические программы, которые ранее поддержал президент РФ. Одна из них - «Подростки России», которая позволяет создавать пространства для полезного времяпровождения молодого поколения. Помимо этого, на площадке может быть организована психологическая и юридическая помощь, институт наставничества.

«На сегодняшний день открыто 24 подобных пространства. Мы помогаем с организацией процесса, приобретением оборудования, проработкой методической составляющей, обучением специалистов», — рассказала Мария Львова-Белова.

Михаил Ведеников отметил, что в большинстве муниципалитетов Псковской области есть центры добровольчества, нацеленные на проектную работу. Он считает, что можно совместить два формата для использования пространства с максимальной пользой для молодежи. «Обязательно этот проект возьмем в работу», — добавил глава региона.

Еще один проект — «Дети в семье». Уполномоченный и ее аппарат готовы оказывать методическую поддержку при работе с семьями в сложной ситуации — чтобы сократить число малышей, проживающих в домах ребенка.

Меры поддержки семей в Псковской области также стали темой для обсуждения. Михаил Ведерников рассказал, что в основном в регионе делается акцент на точечной помощи. Так, например, в части поддержки многодетных семей 4-й год подряд на конкурсной основе распределяются микроавтобусы. Кроме того, недавно принята программа поддержки молодых мам до 25 лет при рождении первого ребенка.

Уполномоченный при президенте РФ по правам детей назвала региональные инициативы очень интересными. «На постоянной основе такого нет даже в некоторых богатых регионах страны. Важно, что есть четкие критерии отбора победителей, это дает стимул семьям всесторонне развиваться», — подчеркнула Мария Львова-Белова.