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Общество

Военно-патриотическая смена «Время героев» открылась в Невельском районе

Открытие военно-патриотической смены «Время героев» прошло в оздоровительном лагере «Ленок» в Невельском районе, сообщает газета «Невельский вестник».

Фото здесь и далее: газета «Невельский вестник»

Всего в лагерь заехали 123 ребёнка, которые за эту смену пройдут на теоретических и практических занятиях основы огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовки. Закрепить свои результаты и продемонстрировать приобретенные навыки ребята смогут на военно-спортивных играх.

Также участники смены будут участвовать в днях воинской славы и уроках мужества, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции, изучат историю России на примерах подвигов советских и российских солдат и офицеров, добровольцев и волонтёров. 

Ежедневно пять часов в день отдаётся занятиям по военно-прикладным видам спорта и занятиям по патриотическому воспитанию. С ребятами работают инструкторы учебного отдела филиала АНО «Центр развития военно-спортивной подготовки «Воин» в Псковской области».

«Нам нравятся инструкторы, они настоящие мужчины. Они учат нас приёмам самообороны, как защититься от хулиганов, сборке и разборке автоматов, как оказать первую медицинскую помощь и многому другому. Условиями проживания в лагере мы довольны, здесь вкусно кормят, за ночь высыпаемся», ­– рассказал один из участников смены.

Ребята живут в трёх корпусах, в комнате по 11-14 человек. Рядом столовая с пищеблоком, за которым расположилось большое футбольное поле и спортивные тренажёры.

Отметим, что путёвки на данные смены полностью финансируются за счёт средств федерального бюджета. 

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