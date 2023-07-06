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Перевозивший оружие через границу гражданин Украины попал за решётку в Псковской области

Перевозивший оружие через границу гражданин Украины попал за решётку в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Здесь и далее фото пресс-службы Псковской таможни

Сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» на российско-латвийской границе пресекли ввоз в страну оружия, боеприпасов и снаряжения для наблюдений за различными объектами и местностью. В поданной пассажирской таможенной декларации водитель указал сведения только о личных вещах.

Однако при осмотре автомобиля среди личных вещей обнаружился револьвер модели Сафари (Safari) РФ-430, изготовленный на Украине, с кобурой и ершиком для чистки ствола, 28 патронов к револьверу с маркировкой CaI. 4mm Flobert, пневматическая винтовка, произведенная в Турции, и 75 пуль к ней, а также оптический прицел, бинокль, миниатюрная видеокамера, семь различных электрических приборов, две линзы, семь видеокамер, пять Wi-Fi-роутеров, системные блоки, видеокарты, зарядные устройства, ноутбуки.

Кроме того, обнаружены старинные столовые ложки и фотоаппарат. Для определения их исторической и культурной ценности назначена экспертиза.

Все незадекларированные товары изъяты.

Гражданин Украины, проживающий в Чехии, по решению суда арестован и помещен в следственный изолятор. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов и вооружения) и дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недостоверное декларирование товаров).

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