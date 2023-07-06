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Общество

Изменилось расписание пригородного поезда Псков – Луга

В расписании пригородного поезда № 6556 Псков – Луга появились изменения. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Так, отправление рейса со станции «Псков-Пассажирский» 22 и 26 июля, 5 и 9 августа будет проходить на 20 минут позже – в 8:40 (вместо 8:20). До станции «Торошино» поезд следует действующим расписанием.

Отправление со станции «Торошино» пройдёт в 9:11-9:17, и далее поезд следует на пять минут позднее расписания.

Прибытие на железнодорожную станцию «Луга-1» ожидается в 11:45.

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