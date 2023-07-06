Машины других государств со штрафами за нарушение ПДД не выпустят из России

19:24, 06 июля 2023, ПАИ

Зарегистрированные в иностранных государствах автомобили, получившие в РФ штрафы за нарушение правил дорожного движения, не будут выпускать из России, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

«Мы подготовили вместе с Минтрансом законопроект, который позволяет [установить. – ПАИ] запрет на пересечение государственной границы РФ транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения. Такие транспортные средства будут задержаны на штрафплощадке», – сказал он на пресс-конференциии.

Черников уточнил, что законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении. «Это аналог фактически сегодняшней существующей системы перевозки грузов иностранными государствами, если есть определённые нарушения, то грузовые транспортные средства задерживаются», – отметил он. Это будет распространено на частные транспортные средства в том числе легковые.

Глава ГИБДД подчеркнул, что «почему-то наши гости, которые приезжают на транспортных средствах, зарегистрированных в другом государстве, себя ведут безнаказанно и вольно». По его словам, водителей машин с иностранными номерами затруднительно привлекать к ответственности в РФ по системам фотовидеофиксации