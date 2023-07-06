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Политика

В представительстве МИД России в Пскове прокомментировали акценты внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе

13-14 июля в Джакарте (Индонезия) министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередных совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. В представительстве МИД России в Пскове Псковскому агентству информации прокомментировали важность российской внешней политики в этом регионе.

«Азиатско-Тихоокеанский регион обладает динамично растущим многоплановым потенциалом. Концепция внешней политики России уделяет приоритетное внимание наращиванию сотрудничества с государствами-членами АСЕАН в экономике, безопасности и гуманитарной сфере. Важной задачей является поощрение конструктивного неполитизированного диалога с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, противодействие попыткам известных внешних сил расшатать созданную вокруг АСЕАН систему многосторонних объединений, основанную на принципах равноправия ее участников», - напомнил глава представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко.

Дипломат подчеркнул, что в рамках совещания глав МИД в Джакарте российские усилия будут сфокусированы на продвижении интересов России в регионе, сохранении сбалансированной и равноправной региональной архитектуры межгосударственных отношений, соответствующей реалиям многополярного мира. 

«Наша задача – не допустить милитаризации АТР через заведение туда силового потенциала НАТО с целью превращения асеаноцентричных площадок в арену геополитического противоборства. Взаимодействие России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона активно развивается на всех уровнях, в том числе на региональном. Примером тому может служить недавний пресс-тур для иностранных журналистов в Псковскую область, в ходе которого регион в начале июня посетил и корреспондент одного из крупнейших во Вьетнаме, стране-участнике АСЕАН, издания «Нянзан». По итогам поездки издание опубликовало статью, подробно рассказывающую о возможностях развития сотрудничества между Псковской областью и провинциями Вьетнама», - рассказал Сергей Ефименко.

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