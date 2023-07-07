Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 25 тысяч домовладений Псковской области вошли в программу социальной газификации

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников и руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Максим Адамчук встретились с жителями Псковского района. Об этом ПАИ стало известно в рамках встречи в деревне Лухново.

Фото здесь и далее: Галина Вискова

Разговор шел о догазификации, преимуществах использования природного сетевого газа в быту, о сроках, газовом оборудовании, недобросовестных подрядчиках.

Мероприятие открыло серию встреч газовиков, представителей региональных властей и партии «Единая Россия» с жителями газифицированных населенных пунктов Псковской области.

В деревню Лухново прибыл мобильный офис «Газпром межрегионгаз Псков», где жители получили консультации, оформили заявку на подключение газа в рамках догазификации.

Сотрудницы офиса на колесах разъяснили, что проведение газа до границ земельного участка производится бесплатно, а чтобы обустроить газовую сеть на участке и завести голубое топливо в дом, можно воспользоваться мерами господдержки.

На волнующие людей вопросы ответил генеральный директор псковских газовых компаний Олег Басников. В их числе были вопросы по подключениям, по оформлению документов, по тому, как избежать общения с недобросовестными подрядчиками, которые выполняют работы за суммы, наносящие удар по семейному бюджету.

Гендиректор «Газпром межрегионгаз Псков», «Газпром газораспределение Псков» пояснил, что сегодня все силы организации направлены на выполнение работ по догазификации, бригады работают оперативно, стараясь подключить потребителей в максимально сжатые сроки.

«Догазификация масштабна, а встречи с жителями дают обратную связь. Мы из первых уст получаем информацию и можем скорректировать работу. В программу вошло более 25 тысяч домовладений, около 16 тысяч договоров уже заключено. Мы работаем с жителями, с администрацией района для того, чтобы они в максимально короткий срок могли воспользоваться этой услугой. При личном участии губернатора региона Михаила Юрьевича Ведерникова финансирование программы газификации Псковской области на 2021-2025 гг. увеличено вдвое, до 18 млрд рублей. Это значит, что на карте Псковской области появится больше газифицированных населенных пунктов и еще больше жителей региона смогут пользоваться сетевым природным газом», – отметил Олег Басников.

Также он рассказал о том, что такое комплексный договор и какие преимущества он дает будущему потребителю, потому что включает в себя выполнение работ не только в границах земельного участка, но и внутри домовладения.

«Программа догазификации находится на особом контроле партии «Единая Россия». Этому вопросу мы уделяем пристальное внимание, и депутаты всех уровней готовы оперативно реагировать на сигналы населения и содействовать скорейшему решению возникающих вопросов через непосредственный контакт с руководством псковских газовых компаний», – подчеркнул Максим Адамчук.

Жители деревни Лухново убедились в том, что, чтобы участвовать в догазификации, нужны всего лишь паспорт, СНИЛС и документы собственника на дом и участок. А также в том, что можно спокойно строить новый дом и потом подключиться к газу, потому что программа бессрочная.

В рамках социальной газификации к настоящему времени в Псковской области построено около 300 км газовых сетей. Жителям остается лишь проявить активность и подать документы на то, чтобы в их дома пришел, наконец, газ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июля 2023

Некоторые заболевания почек можно увести в стойкую ремиссию на десятки лет – псковский нефролог
07 июля 2023

Церемонию открытия «Западных ворот» покажет ПАИ в прямом эфире
07 июля 2023

Грозы ожидаются в Псковской области 8 июля
07 июля 2023

Полтора литра чистой воды в день советует пить псковичам нефролог
07 июля 2023

Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда» проходит в медиацентре ПАИ
07 июля 2023

Вторую очередь лесоперерабатывающего завода запустили в Псковском районе
07 июля 2023

Медали «За любовь и верность» вручили псковским семьям
07 июля 2023

Псковский нефролог рассказала, как вовремя заметить заболевания почек

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...