Более 25 тысяч домовладений Псковской области вошли в программу социальной газификации

16:11, 07 июля 2023, ПАИ

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников и руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Максим Адамчук встретились с жителями Псковского района. Об этом ПАИ стало известно в рамках встречи в деревне Лухново.

Разговор шел о догазификации, преимуществах использования природного сетевого газа в быту, о сроках, газовом оборудовании, недобросовестных подрядчиках.

Мероприятие открыло серию встреч газовиков, представителей региональных властей и партии «Единая Россия» с жителями газифицированных населенных пунктов Псковской области.

В деревню Лухново прибыл мобильный офис «Газпром межрегионгаз Псков», где жители получили консультации, оформили заявку на подключение газа в рамках догазификации.

Сотрудницы офиса на колесах разъяснили, что проведение газа до границ земельного участка производится бесплатно, а чтобы обустроить газовую сеть на участке и завести голубое топливо в дом, можно воспользоваться мерами господдержки.

На волнующие людей вопросы ответил генеральный директор псковских газовых компаний Олег Басников. В их числе были вопросы по подключениям, по оформлению документов, по тому, как избежать общения с недобросовестными подрядчиками, которые выполняют работы за суммы, наносящие удар по семейному бюджету.

Гендиректор «Газпром межрегионгаз Псков», «Газпром газораспределение Псков» пояснил, что сегодня все силы организации направлены на выполнение работ по догазификации, бригады работают оперативно, стараясь подключить потребителей в максимально сжатые сроки.

«Догазификация масштабна, а встречи с жителями дают обратную связь. Мы из первых уст получаем информацию и можем скорректировать работу. В программу вошло более 25 тысяч домовладений, около 16 тысяч договоров уже заключено. Мы работаем с жителями, с администрацией района для того, чтобы они в максимально короткий срок могли воспользоваться этой услугой. При личном участии губернатора региона Михаила Юрьевича Ведерникова финансирование программы газификации Псковской области на 2021-2025 гг. увеличено вдвое, до 18 млрд рублей. Это значит, что на карте Псковской области появится больше газифицированных населенных пунктов и еще больше жителей региона смогут пользоваться сетевым природным газом», – отметил Олег Басников.

Также он рассказал о том, что такое комплексный договор и какие преимущества он дает будущему потребителю, потому что включает в себя выполнение работ не только в границах земельного участка, но и внутри домовладения.

«Программа догазификации находится на особом контроле партии «Единая Россия». Этому вопросу мы уделяем пристальное внимание, и депутаты всех уровней готовы оперативно реагировать на сигналы населения и содействовать скорейшему решению возникающих вопросов через непосредственный контакт с руководством псковских газовых компаний», – подчеркнул Максим Адамчук.

Жители деревни Лухново убедились в том, что, чтобы участвовать в догазификации, нужны всего лишь паспорт, СНИЛС и документы собственника на дом и участок. А также в том, что можно спокойно строить новый дом и потом подключиться к газу, потому что программа бессрочная.

В рамках социальной газификации к настоящему времени в Псковской области построено около 300 км газовых сетей. Жителям остается лишь проявить активность и подать документы на то, чтобы в их дома пришел, наконец, газ.