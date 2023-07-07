Александр Котов положительно оценил работу подрядчика по строительству плюсских очистных

16:11, 07 июля 2023, ПАИ

Примером сочетания «ответственного отношения, хороших темпов и качества» назвал работу подрядчиков, занятых строительством очистных сооружений в Плюссе и Заплюсье в рамках программы комплексного развития сельских территорий, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. 7 июля спикер вместе с представителями комитета по сельскому хозяйству и местной администрации ознакомился с ходом строительства, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

«В посёлке Заплюсье работы в графике, абсолютно все необходимые материалы закуплены. Объект находится на завершающей стадии и никаких опасений по срокам сдачи не вызывает. По качеству работы выполнены на высоком уровне, придраться не к чему. Здесь надо отдать должное подрядчику. Подрядчик, кстати, наш, псковский – завод «Полипласт». На субподряде строительно-монтажные работы выполняет ещё одна псковская компания. Ответственно относятся, быстро реагируют на нештатные ситуации, чётко взаимодействуют с заказчиком и стараются выполнять все требования контракта», - оценил отношение к делу Александр Котов.

Как и на любой стройке, подрядчики столкнулись с непредвиденными обстоятельствами – в Заплюсье при монтаже оборудования пришлось откачивать из котлована большой объём воды, в Плюссе – переносить действующую линию канализации, не отмеченную на схемах. «Это форс-мажоры, которые, конечно, сказались на соблюдении сроков. Но техническое решение в каждом случае было найдено оперативно, и есть надежда, что отставание будет не критичным. Все заинтересованы в быстрой сдаче – и сами строители, и заказчик-муниципалитет, и куратор-Минсельхоз», - резюмировал председатель Собрания.



«Как ни странно, такое отношение можно считать скорее исключением. На разных объектах приходится бывать. Порой просто руки опускаются – работы идут, но в какой-то абсурдной последовательности, контракт ещё не исполнен, а позитивных ожиданий уже нет. Работа с «Полипластом» не вызывает никаких неудобств. В моей практике последних лет это единичный случай», - отметил Александр Котов.