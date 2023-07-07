Три пляжа благоустроят в Пскове в этом году

17:38, 07 июля 2023, ПАИ

В этом году в Пскове появятся два пляжа на реке Великой: «Солдатский» и рядом с улицей Ваганова в Овсище, а также обновится центральный городской. Проекты будут реализованы благодаря федеральному туристическому гранту, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

На пляжах появятся деревянные настилы, лежаки, зоны для пикника и игр, детские площадки, прокат спортивного инвентаря и многое другое.

«Должно получиться красиво, стильно, а главное, удобно», – отметил Борис Елкин.