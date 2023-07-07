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Политика

В Узбекистане состоялись досрочные выборы президента

Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися – явка избирателей к 11:00 по местному времени (9:00 мск) составила 33,54 %, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Бахрома Кучкарова.

Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане.

«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, к 11:00 на избирательные участки пришли 6 463 874 избирателей или 33,54 % от общего списка», – сказал Кучкаров.

На выборах президента в 2021 году явка к 11:00 по местному времени составляла 33,6 % избирателей.

В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33 % зарегистрированных избирателей. Избирательные участки закроются в 20:00 (18:00 мск).

По уточнённым данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19, 414 миллиона избирателей, организовано 10 784 избирательных участка. Граждане могут проголосовать и за рубежом – в 39 странах открылись 56 стационарных избирательных участков. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.
 

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