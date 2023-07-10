Михаил Ведерников: Нужно максимально оперативно постараться заменить импорт

18:04, 10 июля 2023, ПАИ

У Псковской области нет иных вариантов для развития, кроме импортозамещения, подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Импортозамещение – очевидно, общероссийская тенденция. Нужно максимально оперативно постараться заменить импорт. Причём, начиная с продовольственной безопасности, заканчивая оборонным сектором. Если говорить про Псковскую область, наверное, молочная отрасль – пока одно из немногих направлений, в котором регион пока не обеспечивает себя полностью. Но тем не менее в прошлом году мы открыли молочную ферму на 1 800 фуражных коров. В этом году планируем открыть ещё одну на 1 920 голов в Псковском районе. Поэтому в этом направлении при поддержке профильного министерства, правительства, федерального центра мы двигаемся достаточно уверенно», – заявил глава региона.

Михаил Ведерников также рассказал о производстве в регионе аккумуляторов, которые ранее поставлялись в РФ из-за границы. Теперь же в новое производство планируется вложить около 3 млрд рублей. В результате это производство должно на 100 % покрыть потребности в данной технике.

«Целый спектр товаров с конкурентоспособностью и по цене, и по качеству выпускается в Великолукском электротехническом кластере. Все эти товары необходимы и для электросетевого комплекса страны, и для развития железнодорожного транспорта, и для множества других сфер», – подчеркнул Михаил Ведерников.

«У нас нет другого варианта. Нужно работать самим, а то, что пока сложно делать самим, нужно производить сообща с нашими партнёрами: белорусами, китайцами, арабским миром», – заключил Михаил Ведерников.