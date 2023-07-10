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Политика

Сложности ремонта на объектах в Плюссе обсудили в ходе рабочей планёрки

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального парламента

Сложности ремонта на объектах в Плюссе обсудили в ходе рабочей планёрки глава Плюсского района Наталья Иванова и подрядчик, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

«Серьёзных и объективных проблем для отклонений от графика работ на плюсских объектах сегодня нет. Есть обычная текущая работа, когда важно правильно выстроить отношения и убрать препятствия. Причины, как правило, только в конкретных исполнителях», – уверен председатель Собрания Александр Котов.

Основные сложности строительства и ремонта, оплаты выполненных работ и закупки необходимых материалов 10 июля при участии спикера обсудили подрядчики и заказчик – глава Плюсского района Наталья Иванова. К рабочей планёрке также подключились председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов и его заместитель Юлия Ким, председатель комитета по региональному контролю и надзору Андрей Кирилёнок и замруководителя Управления капстроительства Сергей Данилов.

Директору «Строй-Вектор» Геннадию Кузьмину, выполняющему ремонт детсада и библиотеки в Плюссе, участники совещания вновь поставили на вид отсутствие необходимого количества рабочей силы. Недостаточные ресурсы, во-первых, не позволяют выполнять работы по графику, а во-вторых, вынуждают нарушать логику их проведения: сначала строители ставят новые радиаторы, потом приступают к штукатурным работам и снимают их, затем штробят стены, чтобы заменить электрические сети, поле чего вновь шпатлюют и штукатурят.

«Работа штукатуров, электриков, сантехников не синхронизирована. В итоге одно и то же порой приходится делать дважды, страдают сроки и качество, доходит до абсурда. К сожалению, у меня нет уверенности, что подрядчик что-то готов поменять. Скажу одно: сейчас так работать уже нельзя. Одни только сроки финансирования требуют другой организации процесса. И, если эта компания всё-таки чудом избежит реестра и сохранит право работать с муниципальными и госконтрактами, чего бы мне не хотелось, её выдавят с рынка конкуренты, которые умеют работать и находить решения быстро, отчётные документы заполнять без ошибок, а главное, умеют нормально коммуницировать с заказчиком», – обратил внимание Александр Котов, подводя итог совещания.

Отдельные замечания спикер высказал в адрес Управления капитального строительства. По мнению Александра Котова, работа учреждения чересчур забюрократизирована. Поданные на оплату акты проходят длительную проверку, а после могут быть вновь отправлены на доработку, и так неделями делать несколько кругов. При этом кассовое исполнение по объектам, получившим финансирование из федерального бюджета, регулярно отслеживают кураторы, и регион получает соответствующую оценку. С подобной ситуацией пришлось столкнуться при строительстве Центра культурного развития в Лядах.

«Измените подходы. Проверяйте документы сразу – сейчас самая горячая пора строительства. Складывается ощущение, что УКС не заинтересовано в сроках. Вы должны быть не отдельным звеном, а работать в системе. Были у нас проблемы с подрядчиком, к счастью, их решили, теперь началась бюрократия», – обратился к представителю УКС Александр Котов.

Следующая планёрка вновь пройдёт в выездном режиме на объектах строительства и реконструкции.

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