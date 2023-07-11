Рабочий завода в Великих Луках сломал два пальца на производстве
32-летний работник одного из великолукских заводов, оператор внутрицеховых потоков, во время передвижения деталей на центральном складе, не умея управлять электроштабелером, получил травму ноги. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Согласно медицинскому заключению, у мужчины открытый перелом первого пальца, закрытый перелом третьего пальца правой стопы.
Причиной несчастного случая стало нарушение техники безопасности при эксплуатации транспорта и отсутствие контроля со стороны специалистов и руководителей.
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