Рабочий завода в Великих Луках сломал два пальца на производстве

13:09, 11 июля 2023, ПАИ

32-летний работник одного из великолукских заводов, оператор внутрицеховых потоков, во время передвижения деталей на центральном складе, не умея управлять электроштабелером, получил травму ноги. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Согласно медицинскому заключению, у мужчины открытый перелом первого пальца, закрытый перелом третьего пальца правой стопы.

Причиной несчастного случая стало нарушение техники безопасности при эксплуатации транспорта и отсутствие контроля со стороны специалистов и руководителей.