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Общество

Цифровая ипотека доступна в более 1500 населённых пунктах России

Банк ДОМ.РФ продолжает расширять географию предоставления цифровой ипотеки, охватив уже более 1 500 населённых пунктов во всей России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Для удобства клиентов все этапы оформления ипотечного кредита в банке доступны в электронном формате, начиная от подачи заявки. Весь процесс подписания кредитной документации проходит дистанционно с помощью электронной подписи, а идентификацию клиента проводит выездной сотрудник.

Банк ДОМ.РФ развивает онлайн-ипотеку без необходимости посещения клиентом банка. Для этого внедряются новые сервисы и услуги, такие как выездной курьер или мобильный банкир. Данный подход пользуется популярностью, поскольку люди проявляют всё больше доверия к дистанционному формату при проведении важных сделок, включая покупку недвижимости.

«Мы развиваем онлайн-ипотеку без посещения банка клиентом с 2022 года. Для этого запускаются новые сервисы и услуги, такие как выездной курьер или мобильный банкир. Такой подход пользуется популярностью, люди стали больше доверять дистанционному формату в том числе при проведении значимых сделок, таких как покупка недвижимости», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик добавил, что в первом квартале 2023 года доля электронных закладных при выдаче новых кредитов в Банке ДОМ.РФ превысила 20 %, что способствует росту объёмов кредитования и предоставляет дополнительные возможности для развития ипотечного бизнеса.

«Выстраивание бесшовного клиентского пути – одна из ключевых задач для нас. Это комплексная работа, которая затрагивает не только процессы внутри банка, но и вне его периметра. Например, с нашей методологической поддержкой активно развивается рынок электронных закладных. Е-закладные способствуют секьюритизации ипотечных активов, для банков – это возможность получить дополнительные средства для развития ипотечного бизнеса, а для рынка это означает рост объёмов кредитования», – отметил директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.

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