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Общество

На четырёх улицах Пскова дорожники срезали асфальт

На четырёх улицах Пскова дорожники срезали асфальт, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин. Он напомнил, что в Пскове продолжается ремонт дорог картами.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Сегодня дорожники фрезеруют изношенные участки улицы Розы Люксембург. Уже срезан асфальт на улицах Набережная реки Великой, Народная, Шестака, Ижорского Батальона. Заасфальтированы участки улиц Западной и Леона Поземского. Завтра асфальт планируют укладывать на улице Ижорского Батальона», - уточнил глава города.

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