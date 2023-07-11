На четырёх улицах Пскова дорожники срезали асфальт

16:36, 11 июля 2023, ПАИ

На четырёх улицах Пскова дорожники срезали асфальт, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин. Он напомнил, что в Пскове продолжается ремонт дорог картами.

«Сегодня дорожники фрезеруют изношенные участки улицы Розы Люксембург. Уже срезан асфальт на улицах Набережная реки Великой, Народная, Шестака, Ижорского Батальона. Заасфальтированы участки улиц Западной и Леона Поземского. Завтра асфальт планируют укладывать на улице Ижорского Батальона», - уточнил глава города.