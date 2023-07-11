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Об образовании в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ. На фото Геннадий Иойлев.

Главное из эфира:

  • средний балл сдачи ЕГЭ в Пскове выше, чем общероссийский. Больше всего стобалльников в ПИЛГ, но там и выпускников больше, чем в других школах;
  • в новом учебном году в школы города пойдут на двести первоклассников больше, чем годом ранее;
  • в образовательных учреждениях Пскова (школы, детсады) открыто 170 вакансий;
  • коллективы новых школ формируются, в том числе, из учителей, которые переезжают в город из других муниципалитетов;
  • Псков подал восемь заявок на капремонт школ. Решения пока нет, но будем верить, что получится;
  • в управлении образования города нет специального рейтинга школ, но есть оценки по определённым показателям. Рейтинг школ среди родителей формируется на основе той информации, что тиражируется самими школами и, конечно, с помощью «сарафанного» радио;
  • прикрепление улиц, микрорайонов к определённым школам, это не блажь городских или региональных властей, а требование федерального закона, напомнил Геннадий Иойлев;
  • в управлении образования обсудят предложение, чтобы на школьных линейках в День знаний выступало поменьше взрослых с торжественными речами;
  • текущие ремонты идут практически во всех учебных заведениях города, в части из них продолжается установка ограждений, систем видеонаблюдения;
  • внутришкольные конфликты, если таковые возникают, не замалчиваются, это просто невозможно;
  • педагогические классы откроются на базе трёх школ Пскова.

 

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