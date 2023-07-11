Об образовании в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- средний балл сдачи ЕГЭ в Пскове выше, чем общероссийский. Больше всего стобалльников в ПИЛГ, но там и выпускников больше, чем в других школах;
- в новом учебном году в школы города пойдут на двести первоклассников больше, чем годом ранее;
- в образовательных учреждениях Пскова (школы, детсады) открыто 170 вакансий;
- коллективы новых школ формируются, в том числе, из учителей, которые переезжают в город из других муниципалитетов;
- Псков подал восемь заявок на капремонт школ. Решения пока нет, но будем верить, что получится;
- в управлении образования города нет специального рейтинга школ, но есть оценки по определённым показателям. Рейтинг школ среди родителей формируется на основе той информации, что тиражируется самими школами и, конечно, с помощью «сарафанного» радио;
- прикрепление улиц, микрорайонов к определённым школам, это не блажь городских или региональных властей, а требование федерального закона, напомнил Геннадий Иойлев;
- в управлении образования обсудят предложение, чтобы на школьных линейках в День знаний выступало поменьше взрослых с торжественными речами;
- текущие ремонты идут практически во всех учебных заведениях города, в части из них продолжается установка ограждений, систем видеонаблюдения;
- внутришкольные конфликты, если таковые возникают, не замалчиваются, это просто невозможно;
- педагогические классы откроются на базе трёх школ Пскова.
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