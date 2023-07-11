Об образовании в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:10, 11 июля 2023, ПАИ

Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: