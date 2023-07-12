Бродячая собака напала на ребёнка в Пыталовском районе

10:42, 12 июля 2023, ПАИ

Бродячая собака напала на ребёнка возле посёлка Белорусский в Пыталовском районе. Происшествие произошло в мае 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В результате нападения животного ребёнок получил телесные повреждения. По обращению местной жительницы ведомство провело проверку соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.

Прокуратура Пыталовского района принимает меры к взысканию компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетнего, подвергшегося нападению собаки.

«Поскольку полномочия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Пыталовского района осуществляются администрацией района, прокуратура муниципалитета в интересах несовершеннолетнего в Пыталовский районный суд направила заявление о взыскании компенсации морального вреда с администрации района», – объяснили в ведомстве.

В данный момент исковое заявление находится на рассмотрении.