Выпускница петербургской консерватории даст концерт на органе в псковском храме

14:27, 12 июля 2023, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Французские соборы и странствия Пер Гюнта» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 15 июля в 16:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На концерте выступит лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, выпускница кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Малева.

В храме будут звучать органные произведения XVII-XX веков: композитора эпохи барокко немца Иоганна Себастьяна Баха, поздних романтиков: француза Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка и норвежца Эдварда Хагерупа Грига, а также французских композиторов - органистов-симфонистов Шарля-Мари Видора, Марселя Дюпре и импровизатора Жана Ариста Алена.

Посещение концерта возможно по пригласительным за пожертвование. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Возрастное ограничение 10+.