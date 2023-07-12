Юрий Бурлин: Обсуждаемые на комитетах итоги депутатских выездов – обратная связь с избирателями

17:10, 12 июля 2023, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы рассмотрели на комитете по ЖКХ и благоустройству, который состоялся 12 июля, итоги контрольного выезда в округ № 3. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Председатель профильного комитета Псковской городской Думы Юрий Бурлин сообщил, что это далеко не первый контрольный выезд его коллег, итоги которого подводятся на комитете.

«Сегодня мы получили обратную связь с округа Ивана Мешкова, прошли по всем замечаниям и пожеланиям, – подытожил Юрий Бурлин. – Прежде всего, это отсутствие ливнёвки возле домов. По этому поводу принято ряд решений, Горводоканал уже занимается этим вопросом. Также поднимался ряд проблем в деревне Паневик, там возникли вопросы, связанные с вырубкой леса возле ЛЭП».

Кроме того, депутат заметил, что практически все проблемы в округах похожи. «Мы таким образом с коллегами нарабатываем практику как их решать. Депутаты таким образом работают на опережение решения проблем своих избирателей», – сказал он.

Юрий Бурлин особо отметил, что вопросы с администрацией Пскова, профильными управлениями решаются быстро и конструктивно. «На 90 % эти задачи решаются в короткий срок», – заключил он.