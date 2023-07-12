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О дорогах в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» находится на активной стадии выполнения. «В принципе, мы перевалили за экватор. У нас уже давно 100 % контрактация по всем объектам. У нас уже есть и досрочно введённые объекты»;
  • проблем с подрядчиками в этом году нет. «Мы вычистили рынок дорожного строительства в предыдущие годы, когда получилось избавиться от недобросовестных подрядчиков». Только в прошлом году были внесены в список недобросовестных 16 организаций;
  • дорогу Изборск – Печоры – граница с Эстонией сдадут досрочно. Срок окончания ремонта конец августа – начало сентября, но подрядчик обещает завершить работы в первых числах августа;
  • ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель начнётся в августе. Благодаря губернатору Михаилу Ведерникову удалось получить средства в рамках специальных казначейских кредитов. Работы начнутся от границы со Смоленской областью. За три года дорогу приведут в порядок;
  • контракт на продолжение работ на Северном обходе Пскова заключён с крупной московской компанией, которая специализируется на мостах сложного конструктива. На этой неделе подрядчик начнёт активные работы на объекте. По контракту, кроме трассы до дороги Псков – Рига, он должен построить пять искусственных сооружений и мост через Великую, который станет самым длинным в Пскове;
  • Восточный обход Пскова, над проектом которого сейчас работают владельцы федеральных дорог, будет начинаться, не доезжая Крестовского шоссе со стороны Санкт-Петербурга, и выходить на трассу Р-23 за Черёхой;
  • Рижскую трассу расширят от ТЦ «Фьорд Плаза» до ОЭЗ «Моглино»;
  • на дороге Псков – Гдов осталось отремонтировать только один участок между Елизарово и Серёдкой. Требуется спрямление трассы, сейчас идёт проектирование. Работы планируется начать в 2024 году;
  • на ремонт двух мостов на дороге в Самолву и её полное асфальтирование нужно более двух миллиардов рублей. «У нас находился с визитом Орешкин Максим Станиславович и благодаря помощи губернатора нам удалось убедить его в значимости этой дороги. Сейчас в Москве идёт активное движение по поиску и привлечению средств».

 

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