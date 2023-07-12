О дорогах в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:37, 12 июля 2023, ПАИ

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: