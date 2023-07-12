Губернатор посетил экспортный лесозавод «Судома» в Дедовичском районе

18:30, 12 июля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда посетил лесозавод «Судома» в Дедовичском районе сегодня, 12 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Здесь изготавливают материалы из древесины для строительной и мебельной отраслей. Мощность предприятия по лесопилению – 150 тысяч квадратных метров в год. На заводе внедрено безотходное производство – с 2021 года отходы лесопильного производства перерабатываются при производстве топливных брикетов RUF.

В цехах трудится свыше 300 человек, а ещё 300 работников задействовано на лесозаготовке.

Михаил Ведерников посетил объект вместе с вице-губернатором Нинель Салагаевой, председателем комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андреем Михеевым, главой района Геннадием Афанасьевым и депутатом Псковского областного Собрания Виктором Антоновым.

Экскурсию провёл генеральный директор лесозавода «Судома» Василий Калиниченко. На одной из производственных площадок налажен выпуск мебели, черновой и чистовой мебельной заготовки, мебельного щита из хвойного и березового сырья.

В пресс-службе правительства отметили, что на проект модернизации лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке древесины, реализованном на заводе, инвестировано около 850 миллионов рублей. Министерство промышленности и торговли РФ включило его в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

С учётом того, что лесозавод ориентирован на экспорт, глава региона Михаил Ведерников уточнил у руководства предприятия, как решается вопрос сбыта в условиях санкций и ограниченного партнёрства.

Василий Калиниченко рассказал, что сейчас происходит процесс переориентирования бизнеса на нового потребителя. Для нивелирования рисков налаживаются поставки продукции на внутренний рынок, а также экспорт в Индию, Турцию, ОАЭ и другие страны Востока и Азии.

Он также поблагодарил губернатора региона и правительство Псковской области за поддержку лесоперерабатывающего производства.