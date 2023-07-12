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Политика

Губернатор проконтролировал реализацию проектов по комплексному развитию сельских территорий в Дедовичском районе

Социальные объекты Дедовичского района, строительство и модернизация которых проходит в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», посетил в рамках рабочего визита губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Вместе с главой региона на площадках присутствовали представители профильных исполнительных органов области, глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев и депутаты Псковского областного Собрания Виктор Антонов и Игорь Дитрих.

Напомним, что в 2022 году району выделили 330 млн рублей по программе развития сельских территорий.

Фото здесь и далее: ПАИ

В Дедовичской средней школе № 1 проводится капитальный ремонт. На эти цели выделили порядка 150 млн рублей. Сейчас в здании завершаются демонтажные работы. К началу учебного года рядом со школой подрядчик также должен построить открытую плоскостную физкультурно-спортивную многофункциональную площадку стоимостью 16 млн рублей.

Сейчас идут подготовительные земляные работы под устройство основания. Подрядная организация осуществляет демонтаж старого напольного покрытия, перегородок, потолков, инженерных сетей, дверей и окон.

Осмотрев объекты, Михаил Ведерников порекомендовал подрядчику увеличить темпы работ и призвал ответственнее относиться к реализации проектов.

Помимо этого, глава региона оценил ход работ на открытой плоскостной физкультурно-спортивной многофункциональной площадке при Дедовичской средней школы № 2 .

Место, где раньше было поле, решили использовать для строительства спортплощадки. Теперь здесь будет установлен многофункциональный спортивный комплекс: с футбольным полем с искусственным покрытием, волейбольной и баскетбольной площадками, беговыми дорожками и турниками.

«Оборудование установлено, ещё будет навесное – сетки баскетбольные установим, трибуны. Небольшие на 12 мест», – отметил подрядчик в беседе с Михаилом Ведерниковым.

Добавим, в программе развития и модернизации территории Дедовичского района помимо указанных мероприятий планируется провести капитальный ремонт Дедовичского районного центра досуга и двух его филиалов – Дубишенского и Красногорского сельских клубов.

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