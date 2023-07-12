Губернатор проконтролировал реализацию проектов по комплексному развитию сельских территорий в Дедовичском районе
Социальные объекты Дедовичского района, строительство и модернизация которых проходит в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», посетил в рамках рабочего визита губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.
Вместе с главой региона на площадках присутствовали представители профильных исполнительных органов области, глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев и депутаты Псковского областного Собрания Виктор Антонов и Игорь Дитрих.
Напомним, что в 2022 году району выделили 330 млн рублей по программе развития сельских территорий.
В Дедовичской средней школе № 1 проводится капитальный ремонт. На эти цели выделили порядка 150 млн рублей. Сейчас в здании завершаются демонтажные работы. К началу учебного года рядом со школой подрядчик также должен построить открытую плоскостную физкультурно-спортивную многофункциональную площадку стоимостью 16 млн рублей.
Сейчас идут подготовительные земляные работы под устройство основания. Подрядная организация осуществляет демонтаж старого напольного покрытия, перегородок, потолков, инженерных сетей, дверей и окон.
Осмотрев объекты, Михаил Ведерников порекомендовал подрядчику увеличить темпы работ и призвал ответственнее относиться к реализации проектов.
Помимо этого, глава региона оценил ход работ на открытой плоскостной физкультурно-спортивной многофункциональной площадке при Дедовичской средней школы № 2 .
Место, где раньше было поле, решили использовать для строительства спортплощадки. Теперь здесь будет установлен многофункциональный спортивный комплекс: с футбольным полем с искусственным покрытием, волейбольной и баскетбольной площадками, беговыми дорожками и турниками.
«Оборудование установлено, ещё будет навесное – сетки баскетбольные установим, трибуны. Небольшие на 12 мест», – отметил подрядчик в беседе с Михаилом Ведерниковым.
Добавим, в программе развития и модернизации территории Дедовичского района помимо указанных мероприятий планируется провести капитальный ремонт Дедовичского районного центра досуга и двух его филиалов – Дубишенского и Красногорского сельских клубов.
Губернатор проконтролировал реализацию проектов по комплексному развитию сельских территорий в Дедовичском районе
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