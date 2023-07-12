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Общество

«Семьёй года» Псковской области стала семья Вишневых из Пыталово

Победителями в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья» стала семья Вишневых из Пыталовского района – Зинаида и Николай. Об этом ПАИ сообщила газета «Наша жизнь».

Фото из личного архива победителей

Они прошли рука об руку длинный путь – целых 63 года. На их пути встречались и беды, и радости, но главное, что они прошли его вместе, несмотря ни на что. Победителей определили на заседании оргкомитета после анализа документов, поступивших на конкурс.

Отметим, что в Псковской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В этом году заявки на участие подали 17 семей из 15 муниципалитетов Псковской области. Наибольшее число заявок в этом году поступило в номинациях «Сельская семья» и «Многодетная семья».

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