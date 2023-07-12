Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Псковского района проверила готовность к учебному году Моглинской школы

Глава Псковского района Наталья Фёдорова проверила готовность Моглинской школы к учебному году. Об этом глава района сообщила на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Школа является самой большой в районе, в ней обучается около 600 учеников. В связи с этим есть трудности с наполняемостью классов: деревня Неёлово разрастается каждый год, помимо этой густонаселённой территории школа обслуживает и часть Логозовской волости (Щиглицы, Дуброво, Корлы и др. деревни).

Сейчас в школе идёт ремонт кабинетов. Директор школы Наталья Афанасьева рассказала, что сотрудники отремонтировали спортивный зал, ремонтируются помещения столовой.

Кроме того, проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости: установлен домофон, программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», видеонаблюдение в первых классах. Также в школу закупаются дополнительные учебники, чтобы учебной литературы хватило на четыре первых класса (около 100 человек).

Текущий ремонт групповых помещений и пищеблока проведён и в филиале «Центр развития ребёнка – детский сад «Улыбка». Наталья Фёдорова обратила внимание руководства на необходимость тщательного планирования ремонта и благоустройства территории на следующий год.

Напомним, детский сад «Улыбка» в Неёлове имеет два здания – новый детский сад построили в 2020 году, только благодаря этому жители обеспечены местами в дошкольном образовании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 июля 2023

Псковские фотолюбители запечатлели серебристые облака над Псковом

12 июля 2023

Глава Псковского района проверила готовность к учебному году Моглинской школы
12 июля 2023

На площади перед Успенским собором установлены оградительные столбики
12 июля 2023

Движение большегрузов по мосту автомобильной дороги Кадосно – Жижица ограничено до 11 августа
12 июля 2023

Девушка получила ожоги в результате возгорания ёмкости с бензином
12 июля 2023

Пляж в районе Овсище в Пскове благоустроят

12 июля 2023

День села отметили в деревне Гаписово Великолукского района

12 июля 2023

Велосипедист госпитализирован в результате ДТП в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...