Глава Псковского района проверила готовность к учебному году Моглинской школы

23:21, 12 июля 2023, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова проверила готовность Моглинской школы к учебному году. Об этом глава района сообщила на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Школа является самой большой в районе, в ней обучается около 600 учеников. В связи с этим есть трудности с наполняемостью классов: деревня Неёлово разрастается каждый год, помимо этой густонаселённой территории школа обслуживает и часть Логозовской волости (Щиглицы, Дуброво, Корлы и др. деревни).

Сейчас в школе идёт ремонт кабинетов. Директор школы Наталья Афанасьева рассказала, что сотрудники отремонтировали спортивный зал, ремонтируются помещения столовой.

Кроме того, проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости: установлен домофон, программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», видеонаблюдение в первых классах. Также в школу закупаются дополнительные учебники, чтобы учебной литературы хватило на четыре первых класса (около 100 человек).

Текущий ремонт групповых помещений и пищеблока проведён и в филиале «Центр развития ребёнка – детский сад «Улыбка». Наталья Фёдорова обратила внимание руководства на необходимость тщательного планирования ремонта и благоустройства территории на следующий год.

Напомним, детский сад «Улыбка» в Неёлове имеет два здания – новый детский сад построили в 2020 году, только благодаря этому жители обеспечены местами в дошкольном образовании.