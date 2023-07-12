В Порховском Доме культуры состоялся фестиваль «Ромашковое поле»

23:41, 12 июля 2023, ПАИ

Сегодня, 12 июля, в Порховском Доме культуры в рамках семейного фестиваля «Ромашковое поле» торжественно наградили супружеские пары, которые являются образцом в вопросах безупречной верности, супружеского согласия и правильного воспитания детей. Об этом ПАИ сообщила газета «Порховский вестник».

В Порховском районе в этот день почётной награды удостоились семьи Жилкиных, Большаковых и Завьяловых (к сожалению, по состоянию здоровья они не смогли присутствовать на награждении). Цветы и подарки, тёплые поздравления в такой торжественный день были не только в адрес семейных пар, проживших в браке десятилетия. В центре внимания оказались семь семей – участников районного семейного фестиваля «Ромашковое поле».

Детские сады представили семьи Садовниковых («Светлячок»), Васильевых («Теремок»), Симоненковых («Солнышко»), Дорониных – Крыловых («Орлёнок»). Семья Яковлевых выступала от Центра детского творчества, семья Петровых представила школу № 1 и семья Матвеевых-Тарасовых – школу № 3.