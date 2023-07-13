Международный день головоломки отмечается 13 июля

07:46, 13 июля 2023, ПАИ

Сегодня поклонники головоломок по всему миру отмечают праздник, посвящённый изобретению, делающему их жизнь ярче и интереснее. 13 июля они празднуют Международный день головоломки, сообщает calend.ru.

Эта дата приурочена ко дню рождения Эрнё Рубика – венгерского архитектора и дизайнера, родившегося 13 июля 1944 года и получившего мировую известность за своё изобретение, которое он создал в 1974 году.

Будучи преподавателем в Академии прикладных искусств в Будапеште, он, в поиске доступного способа объяснения студентам одной из математических теорий, придумал набор из 27 кубиков, грани которых имели разные цвета. Внезапно оказалось, что запатентованное Рубиком в Венгрии изобретение представляет собой увлекательную головоломку, первая партия которой была выпущена на родине изобретателя в 1977 году. Первоначальное название игрушки-головоломки звучало как «Магический куб».

Свой шаг к мировой известности этот куб получил вскоре после того, как в одном из кафе его увидел немецкий предприниматель Тибор Лаци. Он вместе со своим другом взялся за коммерческое продвижение изобретения Рубика. Усилиями Т. Лаци и Т. Кремера лицензия на производство головоломки была выкуплена компанией Ideal Toy Corporation. Произошло это событие в 1980 году. С этого момента головоломка, название которой стало звучать как Кубик Рубика, начала своё победное шествие по миру, разойдясь миллионными партиями.

Классический Кубик Рубика вскоре получил огромное число версий, различавшихся количеством элементов (4х4х4, 5х5х5, 6х6х6, 7х7х7), формой, длиной элементов и т. д.

Эта головоломка стала не просто популярной, она породила соревнования, которые переросли в чемпионаты международного уровня по скоростной сборке (спидкубинг). Мастера в своём деле, спидкуберы соревнуются в сборке кубика не только на скорость, но и на скорость одной рукой, ногами, на количество ходов.

Международный день головоломки, приуроченный к дате рождения изобретателя самой известной и популярной головоломки в мире, однако, посвящён и любым другим видам головоломок, которых начитывается великое множество: устные (шарады, загадки и т.д.), с предметами (с карточками, спичками и т.д.), механические («Кубик Рубика», «Пятнашки», «Ханойская башня» и др.), а также печатные (кроссворд, судоку, сканворд, ребус и др.).