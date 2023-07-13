До +26 градусов ожидается в Псковской области 14 июля
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 14 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +21 до +26 градусов.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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13 июля 2023
Приём документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Псковской области стартует 16 июля