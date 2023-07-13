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Псковский футболист перешёл в академию «Зенит»

Футболист ФК «Псков» 2008 года рождения Александр Егоров перешёл в академию «Зенит» накануне десятого тура Юношеской футбольной лиги. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер игрока Сергей Степанов.

«Мы хотели, чтобы Александр доиграл оставшиеся игры первого круга, но не сложилось. Им нужен был нападающий, поэтому его пригласили в срочном порядке», – уточнил тренер игрока.

«Обычно агенты следят за игроком, затем его приглашают на просмотровые игры, проводят тренировочное тестирование. В итоге их выбор падает на лучшего футболиста. Он тоже приехал на просмотр, но я думаю, что его уже хотели взять и так», – прокомментировал Сергей Степанов.

Также тренер объяснил, чем выделяется Александр Егоров на фоне остальных: «Парень с хорошими физическими данными. Конечно, есть над чем работать. Хочется, чтобы он был более инициативным и напористым». 

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