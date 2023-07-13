Открытый чемпионат по пляжному волейболу пройдёт в Пскове 29 июля

18:34, 13 июля 2023, ПАИ

Открытый чемпионат Псковской области по пляжному волейболу на кубок княгини Ольги среди мужских и женских команд состоится на городском пляже в Пскове 29 июля. Об этом сообщается в группе «Pskov Volleyball Club» в соцсети «ВКонтакте».

К соревнованиям допустят участников от 2005 года рождения. Всего в чемпионате примет участие 20 женских и мужских пар. Соревнования начнутся в 10:00, а жеребьёвка пройдёт за 30 минут до старта.

Чемпионат пройдёт в два этапа. На первом этапе пять команд в каждой из четырех групп сыграют одну парию между собой. Игра будет идти до 21 очка. Пары, которые займут первые и вторые места в группах попадут в большой финал. Пары, которые займут третье и четвертое место попадут в малый финал. Оставшиеся команды сыграют между собой. На втором этапе пары, попавшие в малый и большой финалы определят чемпионов в сетке плей-офф. Каждый матч будет играться до двух побед.