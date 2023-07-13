Фонтан в парке Победы в Опочке восстановили после хулиганских действий неизвестных

18:29, 13 июля 2023, ПАИ

Фонтан в парке Победы в Опочке снова работает и радует жителей узором разноцветных водяных струй, сообщила ПАИ газета «Красный маяк».

Напомним, что результатом хулиганских действий со стороны посетителей парка стал перегоревший насос, который подавал воду через форсунки. Чтобы возобновить работу фонтана в полном объёме, а именно: заменить и установить новый насос, понадобилось около 70 тысяч рублей. В рамках муниципального контракта МУП «Коммунсервис» провёл работы по замене насоса в фонтане. На данный момент фонтан исправен.



Городская администрация в очередной раз призывает жителей бережно относиться к сооружениям города.