Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ОСФР по Псковской области и «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

Отделение Социального фонда по Псковской области и филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали управляющий отделением СФР Наталья Мельникова и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Целью документа стало взаимодействие по вопросам комплексного сопровождения ветеранов  боевых действий и членов их семей. В его рамках также запланированы обмен информацией и создание рабочих групп для подготовки предложений по совершенствованию законодательства о поддержке ветеранов СВО. Региональные отделения фондов будут вести совместную разъяснительную работу о предоставляемых государственных выплатах и льготах. Стороны договорились о  проведении тематических совещаний, круглых столов и встреч с получателями услуг.

В ходе мероприятия было отмечено, что подписание соглашения о сотрудничестве упростит механизмы оказания комплекса мер социальной и иной поддержки военнослужащих, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, служащих по контракту, добровольцев, членов их семей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июля 2023

Центр русской философской мысли, литературы и искусства хотят создать в Пушкинских Горах

13 июля 2023

ОСФР по Псковской области и «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве
13 июля 2023

Программу фестиваля «Исаборг» опубликовали сотрудники музея
13 июля 2023

В Псковской области реализуется проект по возвращению соотечественников
13 июля 2023

Популярные фолк-группы выступят на фестивале «Александрова дорога» в Самолве
13 июля 2023

Приоритетность движения на перекрёстке улиц Труда, Звёздной и проспекта Энтузиастов изменится

13 июля 2023

О бардовских песнях поговорили на «Серебряном дожде». Главное
13 июля 2023

О пользе тмина расскажут на мастер-классе в Музее-усадьбе народа сето

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...