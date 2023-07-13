ОСФР по Псковской области и «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

22:33, 13 июля 2023, ПАИ

Отделение Социального фонда по Псковской области и филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали управляющий отделением СФР Наталья Мельникова и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Целью документа стало взаимодействие по вопросам комплексного сопровождения ветеранов боевых действий и членов их семей. В его рамках также запланированы обмен информацией и создание рабочих групп для подготовки предложений по совершенствованию законодательства о поддержке ветеранов СВО. Региональные отделения фондов будут вести совместную разъяснительную работу о предоставляемых государственных выплатах и льготах. Стороны договорились о проведении тематических совещаний, круглых столов и встреч с получателями услуг.

В ходе мероприятия было отмечено, что подписание соглашения о сотрудничестве упростит механизмы оказания комплекса мер социальной и иной поддержки военнослужащих, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, служащих по контракту, добровольцев, членов их семей.