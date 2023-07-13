В столице появится новый центр профильных исследований

23:37, 13 июля 2023, ПАИ

В Москве появится квантовый кластер – новый центр профильных исследований и разработок на базе инфраструктуры центра «Сколково». Об этом сообщила «Российская газета».

Квантовые технологии активно используются в автомобильной, фармацевтической и медицинской промышленности, авиа- и ракетостроении, микроэлектронике, сельском хозяйстве и информационных технологиях. На базе кластера откроются лаборатории, стартапы и производства квантовых продуктов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Все работы, как ожидается, завершатся к концу 2024 года. Объём инвестиций в проект оценивается в 6,5 млрд рублей.