В столице появится новый центр профильных исследований
В Москве появится квантовый кластер – новый центр профильных исследований и разработок на базе инфраструктуры центра «Сколково». Об этом сообщила «Российская газета».
Квантовые технологии активно используются в автомобильной, фармацевтической и медицинской промышленности, авиа- и ракетостроении, микроэлектронике, сельском хозяйстве и информационных технологиях. На базе кластера откроются лаборатории, стартапы и производства квантовых продуктов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Все работы, как ожидается, завершатся к концу 2024 года. Объём инвестиций в проект оценивается в 6,5 млрд рублей.
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