Представлен список лабораторий Института экспериментальной биологии ПсковГУ
Представлен список лабораторий Института экспериментальной биологии ПсковГУ, который появится на базе нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
В перечень входят:
- учебная лаборатория микробиологии и вирусологии;
- учебный кабинет биохимии, анализа и моделирования физиологических процессов;
- учебная лаборатории метаболомики;
- учебная лаборатория молекулярной биологии и генетики;
- учебная лаборатория протекции;
- учебная лаборатория гистологии, эмбриологии и цитологии;
- учебная лаборатория общей патологии;
- учебная лаборатория клинической патологической физиологии;
- учебный кабинет функциональной диагностики;
- учебный кабинет фармакологии и иммунологии;
- учебная лаборатория медицинской кибернетики, искусственного интеллекта и lT-медицины;
- анатомический блок;
- лаборатория сухой и мокрой анатомии;
- лаборатория патологической анатомии;
- лаборатория патологической физиологии;
- лаборатория секционного обучения;
- симуляционный блок.
Напомним, Институт экспериментальной биологии создадут на базе нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».
Отметим, что строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета заняло всего семь месяцев. В нём будут преподавать более 80 специалистов.
Добавим, что в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ будет размещаться Институт медицины и экспериментальной биологии. С сентября здесь будут обучать студентов и проводить исследования социально значимых заболеваний. Готовить будут не только врачей, но и специалистов по профилю «Биомедицина» в рамках сетевой программы совместно с биологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. Кроме того, ввиду двух смежных специальностей в ПсковГУ при поддержке МГУ имени М. В. Ломоносова и Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова создаётся лаборатория метаболомных исследований.