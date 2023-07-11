Представлен список лабораторий Института экспериментальной биологии ПсковГУ

13:00, 11 июля 2023, ПАИ

Представлен список лабораторий Института экспериментальной биологии ПсковГУ, который появится на базе нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В перечень входят:

учебная лаборатория микробиологии и вирусологии;

учебный кабинет биохимии, анализа и моделирования физиологических процессов;

учебная лаборатории метаболомики;

учебная лаборатория молекулярной биологии и генетики;

учебная лаборатория протекции;

учебная лаборатория гистологии, эмбриологии и цитологии;

учебная лаборатория общей патологии;

учебная лаборатория клинической патологической физиологии;

учебный кабинет функциональной диагностики;

учебный кабинет фармакологии и иммунологии;

учебная лаборатория медицинской кибернетики, искусственного интеллекта и lT-медицины;

анатомический блок;

лаборатория сухой и мокрой анатомии;

лаборатория патологической анатомии;

лаборатория патологической физиологии;

лаборатория секционного обучения;

симуляционный блок.

Напомним, Институт экспериментальной биологии создадут на базе нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

Отметим, что строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета заняло всего семь месяцев. В нём будут преподавать более 80 специалистов.

Добавим, что в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ будет размещаться Институт медицины и экспериментальной биологии. С сентября здесь будут обучать студентов и проводить исследования социально значимых заболеваний. Готовить будут не только врачей, но и специалистов по профилю «Биомедицина» в рамках сетевой программы совместно с биологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. Кроме того, ввиду двух смежных специальностей в ПсковГУ при поддержке МГУ имени М. В. Ломоносова и Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова создаётся лаборатория метаболомных исследований.