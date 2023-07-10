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Общество

Институт экспериментальной биологии появится в Псковской области

Институт экспериментальной биологии создадут на базе нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«В сентябре у нас уже наши первые студенты пойдут туда учиться. Там будет ультрасовременный центр. Только, наверное, в крупных федеральных вузах, в таком количестве и оборудование, и тренажёры, и многое-многое другое. И самое главное, у нас там будет даже не кафедра, а Институт экспериментальной биологии. Нам, правда, года два нужно будет, чтобы раскачать. Но это абсолютно уникальная штука, которая позволит нам за короткое время войти в сообщество биологов с точки зрения занятия наукой. И я очень рассчитываю, что Псковская область внесёт свой вклад в развитие российской науки. Плюс там можно будет реализовывать целый спектр дополнительных направлений, и ребятам будет очень интересно», – рассказал глава региона.

Он также отметил, что набор на обучение составит 1 200 человек.

«А дальше уже наша задача как руководства региона сделать так, чтобы ребята, которые гарантированно хотят остаться работать в Псковской области, получали так называемую губернаторскую стипендию. Проходя практику в каком-то конкретном учреждении, приходили туда на работу и получали пакет поддержки», – отметил губернатор.

Напомним, что строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета заняло всего семь месяцев. В нём будут преподавать более 80 специалистов.

Добавим, что в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ будет размещаться институт медицины и экспериментальной биологии. С сентября здесь будут обучать студентов и проводить исследования социально-значимых заболеваний. Готовить будут не только врачей, но и специалистов по профилю «Биомедицина» в рамках сетевой программы совместно с биологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. Кроме того, в виду двух смежных специальностей в ПсковГУ при поддержке МГУ имени М. В. Ломоносова и Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова создаётся лаборатория метаболомных исследований.

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