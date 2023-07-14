Константин Болотин: Почётные граждане - это люди, внесшие значительный вклад в жизнь Пскова

10:47, 14 июля 2023, ПАИ

Председатель комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы Константин Болотин прокомментировал ПАИ решение коллег вынести на июльскую сессию вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин города Пскова».

«Это обладатели особой награды, присуждаемой высшим руководящим органом города. Это звание имеют люди, внесшие значительный вклад в общественную жизнь Пскова. Присуждение звания «Почетный гражданин города Пскова» – выражение благодарности и признательности», – отметил депутат.

Кроме того он добавил, что общественная комиссия по рассмотрению предложений по присвоению звания «Почётный гражданин города Пскова» поддержала предложение о выдвижении двух кандидатур.

Напомним, что 13 июля на обсуждение депутатам были представлены две кандидатуры – директора средней общеобразовательной школы № 12 Виктора Аксенова и руководителя регионального отделения Российского союза ветеранов Шамиля Ахметова.

Окончательное решение городские парламентарии вынесут на предстоящей июльской сессии.