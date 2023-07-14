Осуждённые женщины псковского СИЗО-1 шьют игрушки для детей

15:53, 14 июля 2023, ПАИ

Изготовлением мягких игрушек занимаются женщины, отбывающие наказание в СИЗО-1, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Кружок посещают все женщины из отряда по хозяйственному обслуживанию псковского следственного изолятора. «Пяльцы, нитки, ткани, расходные материалы и аксессуары – стандартный набор инструментов для создания миниатюрных игрушек, брелоков, значков, браслетов. Вышивать гладью, признаются девушки, очень сложно, но благодаря усилиям и желанию освоить данное направление – всё получается», – говорится в сообщении ведомства.

Готовые изделия осуждённые с разрешения администрации учреждения планируют отправить своим близким. В ближайших планах девушек – изготовить партию аналогичных игрушек и подарить их детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.