Осуждённые женщины псковского СИЗО-1 шьют игрушки для детей
Изготовлением мягких игрушек занимаются женщины, отбывающие наказание в СИЗО-1, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Кружок посещают все женщины из отряда по хозяйственному обслуживанию псковского следственного изолятора. «Пяльцы, нитки, ткани, расходные материалы и аксессуары – стандартный набор инструментов для создания миниатюрных игрушек, брелоков, значков, браслетов. Вышивать гладью, признаются девушки, очень сложно, но благодаря усилиям и желанию освоить данное направление – всё получается», – говорится в сообщении ведомства.
Готовые изделия осуждённые с разрешения администрации учреждения планируют отправить своим близким. В ближайших планах девушек – изготовить партию аналогичных игрушек и подарить их детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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